Mercato Milan, spunta la clamorosa ipotesi di un ritorno a gennaio per Thiago Silva: il brasiliano si offre ma... Le ultime

Mercato Milan, Thiago Silva si propone: ipotesi clamorosa di ritorno già a gennaio. Tutti gli aggiornamenti e le ultime

Thiago Silva sogna ancora il Milan. A 41 anni, con un contratto in essere con il Fluminense fino al giugno 2026, il difensore brasiliano guarda a San Siro come l’ultima tappa della sua carriera. Secondo quanto riportato dai media brasiliani, l’ipotesi di un ritorno del “Monstro” già a gennaio non è più soltanto una suggestione romantica, ma una possibilità concreta.

L’iniziativa è partita direttamente dal suo entourage: tramite l’agente, Thiago Silva si è proposto al club rossonero, manifestando la volontà di lasciare il Brasile per rimettersi in gioco in Serie A e dare una mano alla squadra in un momento delicato della stagione.

Le richieste contrattuali

Il nodo principale riguarda l’accordo economico. Silva chiede un contratto di un anno e mezzo, fino al 30 giugno 2027, oppure un accordo semestrale con clausole semplici che garantiscano il rinnovo automatico per la stagione successiva. La dirigenza di via Aldo Rossi, pur riconoscendo il valore e la leadership del giocatore, al momento è disposta a offrire soltanto un contratto secco di sei mesi, senza vincoli futuri, in linea con le strategie di lungo periodo e considerando l’età avanzata del centrale.

Le alternative e il cuore rossonero

Nel frattempo, l’agente del brasiliano ha sondato altre piste, proponendolo anche a PSG e Chelsea. Da Parigi e Londra, però, non sono arrivati segnali concreti. Il Milan resta dunque l’opzione più calda, quella che il difensore porta nel cuore. Per rivederlo con la maglia numero 33, però, servirà che una delle due parti faccia un passo indietro sulle condizioni contrattuali.

