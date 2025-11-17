Mercato Milan, Maignan vicini all’addio: i rossoneri per la porta valutano Suzuki, Caprile e un altro nome! I dettagli

Mercato Milan: porta rossonera, scenario aperto: oltre a Suzuki e Caprile arriva un nuovo profilo. Le ultimissime

A Milanello il tema portieri è più caldo che mai. Nonostante l’affidabilità di Mike Maignan, la dirigenza rossonera guarda già al domani: l’obiettivo è individuare un profilo che possa rappresentare un’alternativa di livello o, eventualmente, raccogliere l’eredità del francese. La caccia al “nuovo numero uno” è ufficialmente aperta.

Meslier nel mirino

Secondo Tuttosport, tra i candidati al “post-Maignan” spunta un nome di grande prospettiva internazionale: Illan Meslier. Classe 2000, 197 cm di altezza, cresciuto nel Lorient e oggi titolare al Leeds United, il portiere francese è seguito con attenzione da Igli Tare, nuovo direttore sportivo rossonero. Meslier unisce fisicità e reattività, qualità che si sposano perfettamente con le esigenze del calcio moderno e con l’identità tecnica del Milan.

Un dettaglio non trascurabile riguarda il contratto: l’accordo con il Leeds scade nel 2026. Una scadenza non imminente, ma abbastanza vicina da poter aprire scenari di cessione qualora non arrivasse il rinnovo, soprattutto se le big europee dovessero bussare con offerte importanti.

Derby di mercato con l’Inter

Il Milan, però, non è solo. Anche l’Inter avrebbe messo gli occhi su Meslier, trasformando la trattativa in un vero e proprio Derby di mercato. Una sfida che aggiunge ulteriore tensione e interesse attorno al futuro del giovane portiere francese.

Gli altri nomi in lista

Meslier si aggiunge a una rosa di profili già monitorati dalla dirigenza rossonera: Elia Caprile e Zion Suzuki. L’inserimento del francese conferma la volontà del Milan di puntare su un portiere giovane, di prospettiva e pronto a crescere in una squadra di vertice, con la possibilità di diventare titolare nel medio-lungo periodo.

