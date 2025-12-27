Mercato Milan, clamorosa indiscrezione su Nkunku: si apre un duello infuocato tra due club e sul tavolo spunta una maxi offerta

Mercato Milan, indiscrezione pesantissima su Nkunku: il francese verso l’addio dopo soli sei mesi, mentre in Turchia…

Il futuro di Christopher Nkunku sembra ormai lontano da Milanello, nonostante siano passati appena sei mesi dal suo arrivo. Secondo Repubblica, il francese è stato inserito nella lista dei cedibili dopo un rendimento ben al di sotto delle aspettative nel sistema di Massimiliano Allegri. Malgrado l’investimento estivo da circa 37-38 milioni di euro, il Milan ha fissato il prezzo di uscita a 35 milioni per evitare una pesante minusvalenza.

Calciomercato Milan: la pista turca prende quota

Le indiscrezioni provenienti dalla Premier League e l’ipotesi di uno scambio con la Juventus (con nomi come Gatti o altri profili graditi a Tare) restano sullo sfondo. La trattativa più concreta porta però a Istanbul.

Fenerbahçe in vantaggio: il club turco è al momento l’unico disposto a soddisfare le richieste economiche del Milan con un’offerta cash e un ruolo tecnico di primo piano per Nkunku.

Galatasaray in agguato: i campioni di Turchia monitorano la situazione e potrebbero inserirsi se il dialogo con il Fenerbahçe dovesse rallentare.

Proiezioni 2026: chi dopo Nkunku?

L’eventuale cessione del francese libererebbe spazio salariale e un posto in rosa utile per i grandi obiettivi fissati dal Milan per il 2026.

Pista Zirkzee: una partenza immediata a gennaio permetterebbe ai rossoneri di reinvestire subito su Joshua Zirkzee, in difficoltà al Manchester United.

Idea Vlahovic: l'uscita di Nkunku agevolerebbe anche l'incastro economico per tentare il colpo a parametro zero nell'estate 2026, un sogno che a Milanello continua a stuzzicare.

