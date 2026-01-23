Mercato Napoli, gli azzurri si muovono per i rinnovi: non solo Juan Jesus! Manna pronto a blindare un altro fedelissimo di Conte: summit fissato

Il Napoli lavora per consolidare le fondamenta della squadra campione d’Italia. Mentre la stagione prosegue a gonfie vele, il Direttore Sportivo Giovanni Manna è attivo su più tavoli per blindare i protagonisti della rinascita azzurra. Secondo quanto rivelato da TMW, nelle scorse settimane si è tenuto un incontro strategico in un hotel di Milano tra il dirigente partenopeo e Roberto Calenda, agente di Juan Jesus.

Juan Jesus: l’usato sicuro di Conte

Il difensore brasiliano, veterano dello spogliatoio e fedelissimo di Antonio Conte, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Tuttavia, le prestazioni offerte finora hanno convinto la dirigenza: con 23 presenze e oltre 1500 minuti giocati, l’ex Inter e Roma si è guadagnato sul campo la possibilità di un prolungamento annuale. L’idea del club è chiara: confermarlo non necessariamente come titolare inamovibile, ma come prima, affidabile alternativa dalla panchina. Una “riserva di lusso” capace di garantire esperienza e solidità. Lo stesso agente ha sottolineato l’importanza del percorso del suo assistito, giunto al quinto anno in Campania e protagonista di due Scudetti, riscattando con i fatti le critiche della passata gestione.

Rrahmani e Spinazzola: le altre mosse

Le manovre dei Partenopei non si fermano qui. È in dirittura d’arrivo il rinnovo “monstre” per Amir Rrahmani: la colonna difensiva kosovara, leader silenzioso della retroguardia, firmerà tra marzo e aprile un nuovo accordo fino al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione. Per lui è pronto un adeguamento importante: 4 milioni di euro netti all’anno.

Infine, fari puntati sulla corsia esterna. Anche Leonardo Spinazzola vede l’orizzonte della scadenza, ma il suo rendimento parla chiaro: 2 gol e 4 assist per l’esterno umbro, tornato a livelli eccellenti. Anche per lui si valuta il rinnovo annuale, una scelta che appare strettamente legata alla permanenza in panchina del tecnico salentino, vero artefice della sua rigenerazione tattica.