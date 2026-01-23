Mercato Parma, ufficiale la rescissione consensuale di questo giocatore! Lascia subito i ducali, il comunicato del club

Mercato Parma, è stata ufficializzata la rescissione consensuale del contratto di questo giocatore! Lascia subito i ducali, il comunicato

Le strade del Parma Calcio e di Vicente Guaita si dividono ufficialmente. In un pomeriggio di mercato invernale che sembrava scorrere tranquillo, da Collecchio è arrivata la notizia che ridisegna le gerarchie tra i pali della formazione emiliana. Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale in data odierna, 23 gennaio 2026, la società crociata ha comunicato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’estremo difensore. Si chiude così, senza strappi ma con una stretta di mano, il capitolo italiano del portiere valenciano.

Il comunicato e i saluti

“Parma Calcio 1913 comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il portiere Vicente Guaita”, recita la nota sintetica del club, che non manca di ringraziare il professionista per l’impegno profuso: “Il Club augura a Vicente Guaita le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale”. Guaita, classe 1987, arrivato in Emilia con un bagaglio di esperienza internazionale invidiabile maturato tra La Liga (Valencia, Getafe) e soprattutto in Premier League con il Crystal Palace, lascia dunque la squadra allenata da Carlos Cuesta.