Mercato Parma, pronto un nuovo rilancio per Schjelderup: il club emiliano accelera i contatti con il Benfica

2 ore ago

Mercato Parma: operazione Schjelderup sempre più calda: pronto un rilancio significativo per strappare l’esterno al Benfica

Il Parma è pronto a tornare alla carica per Schjelderup. Dopo il pareggio ottenuto al Maradona contro il Napoli, il club emiliano continua a lavorare con decisione per portare l’esterno norvegese in gialloblù.

Per la giornata di domani, è atteso un nuovo rilancio ufficiale sia al Benfica sia al giocatore. La dirigenza ducale vuole accelerare e provare a chiudere l’operazione nelle prossime ore. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

Schjelderup, ala sinistra classe 2004, è alla ricerca di maggiore spazio rispetto a quanto trovato finora in Portogallo. In questa stagione ha collezionato 11 presenze in campionato, impreziosite da un gol e due assist, ma desidera un ruolo più centrale nel progetto tecnico.

