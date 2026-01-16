Mercato Pisa, Corrado fa il punto: «Lucca? Oggi è fantacalcio. Joao Pedro ha scelto un’altra strada. Sui nuovi acquisti…»

Mercato Pisa, l’ad Giovanni Corrado svela: «Lucca? Oggi è fantacalcio. Joao Pedro ha scelto un’altra strada». Le parole

L’amministratore delegato dei toscani Giovanni Corrado è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente ha fatto il punto sulle ultime dinamiche di mercato, soffermandosi sia sul mancato approdo di Joao Pedro sia sulla possibilità legata a Lorenzo Lucca, attualmente in uscita dal Napoli.

PAROLE – «Joao Pedro ha scelto un’altra strada, sebbene avesse inizialmente deciso di intraprendere quest’idea con noi. Chiusa una porta, si apre un portone»

LUCCA – «Oggi è fantacalcio. A Lorenzo vogliamo bene, è un giocatore importante oltre che un ottimo ragazzo. Probabilmente gli portiamo anche fortuna, dal momento che in Serie A ha segnato soltanto contro di noi. Ci sentiamo spesso e gli diciamo che deve mostrare le sue qualità al Napoli. Poi per il resto si vedrà»

NUOVI ACQUISTI – «Bozhinov è un ragazzo del 2005, molto talentuoso e pronto per giocare. Idem per Durosnimi, sono giocatori da Pisa»

