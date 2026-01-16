Connect with us

Hanno Detto

Mercato Pisa, Corrado fa il punto: «Lucca? Oggi è fantacalcio. Joao Pedro ha scelto un’altra strada. Sui nuovi acquisti…»

Mercato Pisa, l’ad Giovanni Corrado svela: «Lucca? Oggi è fantacalcio. Joao Pedro ha scelto un’altra strada». Le parole

L’amministratore delegato dei toscani Giovanni Corrado è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente ha fatto il punto sulle ultime dinamiche di mercato, soffermandosi sia sul mancato approdo di Joao Pedro sia sulla possibilità legata a Lorenzo Lucca, attualmente in uscita dal Napoli.

PAROLE «Joao Pedro ha scelto un’altra strada, sebbene avesse inizialmente deciso di intraprendere quest’idea con noi. Chiusa una porta, si apre un portone»

LUCCA «Oggi è fantacalcio. A Lorenzo vogliamo bene, è un giocatore importante oltre che un ottimo ragazzo. Probabilmente gli portiamo anche fortuna, dal momento che in Serie A ha segnato soltanto contro di noi. Ci sentiamo spesso e gli diciamo che deve mostrare le sue qualità al Napoli. Poi per il resto si vedrà»

NUOVI ACQUISTI – «Bozhinov è un ragazzo del 2005, molto talentuoso e pronto per giocare. Idem per Durosnimi, sono giocatori da Pisa»

