Mercato Sampdoria, pazza idea per gennaio? Si punta all’acquisto di quel giocatore dello Spezia: le ultime

Mercato Sampdoria, spunta una pazza idea per gennaio: nel mirino un protagonista dello Spezia, ecco le ultime indiscrezioni

Il mercato invernale non è ancora ufficialmente iniziato, ma le trattative sono già entrate nel vivo. In casa Sampdoria la dirigenza sta lavorando per rinforzare la rosa e mettere a disposizione dello staff tecnico innesti di qualità in vista della seconda parte di stagione.

Secondo Sky Sport, il primo nome sulla lista dei blucerchiati è quello di Salvatore Esposito, regista dello Spezia e uno dei profili più interessanti della Serie B. Classe 2000, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e già nel giro della Nazionale maggiore, Esposito si è distinto per visione di gioco, personalità e abilità sui calci piazzati. In questa stagione ha già collezionato 12 presenze tra campionato e Coppa Italia, impreziosite da un gol e due assist, confermando una continuità che ha attirato l’attenzione della Samp.

Il suo possibile arrivo si inserisce in un progetto più ampio di rinnovamento: la Sampdoria di Angelo Gregucci ha bisogno di un centrocampista capace di dettare i tempi e alzare il livello tecnico della squadra. Gennaio, in questo senso, potrebbe segnare l’inizio di una vera rivoluzione blucerchiata.

