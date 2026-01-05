Calciomercato
Mercato Sampdoria, ufficiale l’arrivo di Begic! Il comunicato dei blucerchiati
La Sampdoria rinforza il reparto offensivo con un innesto di prospettiva. Il club ligure ha comunicato ufficialmente l’acquisto di Tjas Begić, talentuoso attaccante esterno sloveno classe 2003. Il giocatore arriva dal Parma con la formula del trasferimento a titolo temporaneo impreziosito da un’opzione per l’acquisto definitivo.
Secondo quanto riportato nella nota diramata dalla società di Corte Lambruschini, l’accordo prevede una permanenza in maglia blucerchiata fino al 30 giugno 2026. Tuttavia, qualora venisse esercitato il diritto di riscatto al termine della stagione, il legame contrattuale tra le parti si estenderebbe automaticamente fino al 2030, blindando il futuro del ragazzo a Genova.
Benvenuto in blucerchiato Tjas. 🇸🇮#ForzaDoria 🔵⚪🔴⚫⚪🔵 pic.twitter.com/H2DORAEH0q— U.C. Sampdoria (@sampdoria) January 5, 2026
IL COMUNICATO – «L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con opzione dal Parma Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tjas Begić (nato a Isola, Slovenia, il 30 giugno 2003). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026. (30 giugno 2030 in caso di esercizio dell’opzione)».
