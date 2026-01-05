Mercato Torino, idea scambio portieri con la Lazio? Coinvolto Israel: i dettagli della possibile trattativa tra le due società

Il calciomercato invernale potrebbe regalare un intreccio inaspettato tra due storiche piazze della Serie A, pronte a collaborare per risolvere le rispettive esigenze tecniche tra i pali. Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Lazio e Torino hanno avviato un dialogo fitto per valutare la fattibilità di uno scambio di portieri che coinvolgerebbe Christos Mandas e Franco Israel. L’ipotesi sul tavolo è quella di uno scambio diretto, una soluzione che permetterebbe a entrambe le società di riorganizzare il reparto arretrato senza intaccare il budget con esborsi cash, aspetto fondamentale in questa fase della stagione.

Le pedine dello scambio: Mandas e Israel

Al centro dei discorsi c’è la gestione delle risorse “secondarie” ma di prospettiva. Da un lato c’è il portiere greco classe 2001 di proprietà dei Biancocelesti. Mandas, arrivato nella Capitale come investimento per il futuro, sta faticando a trovare continuità in campionato, dove il suo tabellino segna ancora zero presenze nella stagione corrente. Tuttavia, l’estremo difensore ellenico ha dimostrato affidabilità quando chiamato in causa in Coppa Italia, partendo titolare nella prestigiosa vittoria per 1-0 contro il Milan.

Dall’altro lato della barricata c’è la controparte tecnica individuata dai Granata. Il numero 81 del club piemontese, Israel, ha raccolto finora un minutaggio decisamente più consistente rispetto al collega, collezionando 9 presenze nella massima serie, con l’ultima apparizione risalente all’8 dicembre proprio contro i rossoneri. Per la dirigenza laziale, questo scambio rappresenterebbe l’opportunità di inserire in rosa un elemento già rodato e abituato alle pressioni del contesto italiano, mentre il Torino punterebbe sulla voglia di riscatto e sulle doti atletiche del greco.

Trattativa in fase embrionale

Al momento non risultano accordi definiti o strette di mano ufficiali, ma il semplice avvio dei contatti conferma come l’asse Lazio-Torino possa diventare incandescente. La strategia è chiara: esplorare soluzioni creative per puntellare le rose. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se questa idea di mercato si trasformerà in realtà, offrendo ai due estremi difensori nuove chance per mettersi in mostra.