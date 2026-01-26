Mercato Torino, è fatta per il nuovo acquisto! Baroni può sorridere, c’è l’annuncio ufficiale: i dettagli

Mercato Torino, colpo finalmente completato: Baroni può finalmente sorridere, arriva l’annuncio ufficiale sul nuovo acquisto

Dopo il brutto ko contro il Como, accelera il mercato del Torino: colpo in difesa per i granata, ufficiale l’arrivo di Joao Pedro. Ecco il comunicato del club brasiliano:

COMUNICATO – Lo Sport Club Corinthians Paulista annuncia il prestito con obbligo di riscatto del difensore João Pedro al Torino FC, squadra italiana.

Il prestito fino a fine giugno è stato fissato a 1,5 milioni di euro (circa 9,5 milioni di reais). Se giocherà 10 partite per il club italiano per almeno 45 minuti, l’acquisto sarà finalizzato per 4,5 milioni di euro (poco più di 28 milioni di reais), più la possibilità di un ulteriore milione di euro per bonus legati alle prestazioni.

In caso di futura cessione di João Pedro da parte del Torino FC, il Corinthians avrà comunque diritto al 12% del valore aggiunto.

João Pedro è arrivato al Corinthians nel 2019 all’età di 16 anni. Con la squadra giovanile, ha vinto la Copa São Paulo nel 2024. Con la squadra professionistica, ha giocato 33 partite, segnando un gol. Nel 2025, ha vinto il Campionato Paulista e la Copa do Brasil.

Lo Sport Club Corinthians Paulista, attraverso il suo presidente, Osmar Stabile, ringrazia João Pedro per lo spirito combattivo e l’abilità dimostrati in campo ogni volta che ha indossato la maglia del Corinthians e gli augura buona fortuna per il suo futuro professionale.”

