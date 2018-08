Dries Mertens è determinato in vista della stagione agli inizi: il belga esprime il proprio orgoglio nel vestire ancora la maglia del Napoli

Dopo le fatiche ai Mondiali, con un ottimo terzo posto conquistato col suo Belgio, Dries Mertens è pronto a cominciare il nuovo campionato col Napoli. L’attaccante belga si mostra determinato in vista dell’anno che verrà, rimarcando il suo orgoglio nel vestire ancora la maglia azzurra. Ricordando la buona stagione passata e carico in vista di quella che inizierà ufficialmente domani in casa della Lazio, il giocatore ha espresso il suo affetto verso l’ambiente e la amglia napoletana tramite il profilo Twitter: «L’ultima stagione è stata buona! Rendiamo questo anno fantastico! Onorato di vestire un altro anno questa maglia».