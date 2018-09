Messi con la tripletta al PSV diventa il giocatore ad aver messo a segno più “hat-trick” in Europa. Ronaldo è secondo davanti ad Inzaghi

Messi anche con il PSV Eindhoven ha dimostrato di essere un fenomeno fuori dal normale. I catalani battono infatti gli olandesi grazie alla tripletta dell’argentino e ai gol di Dembelé e Umtiti. La rete del francese tra l’altro si distingue per l’abilità con cui è stata eseguita. Il vincitore di 5 Palloni d’Oro con questa partita diventa il primo giocatore per numero di “hat-trick” nella storia delle competizioni europee. Messi ottiene la prima posizione in questa special classifica avendo messo il pallone in rete per 3 volte nello stesso match in 8 diverse occasioni. L’attaccante del Barca precede Cristiano Ronaldo (7) e Filippo Inzaghi (3). Insieme all’ex attaccante del Milan troviamo anche Luiz Adriano e Mario Gomez, che oggi giocano rispettivamente allo Spartak Mosca e Stoccarda.