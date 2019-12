Messi: «Ecco perché Cristiano Ronaldo non ha vinto il Pallone d’Oro»

Reduce dalla vittoria del sesto Pallone d’Oro, Messi ha parlato di Ronaldo: «Quando mi ha raggiunto mi ha fatto un po’ male»

In un’intervista per France Football, Lionel Messi ha parlato anche del rivale Cristiano Ronaldo: «Mi piaceva essere l’unico con cinque Palloni d’Oro. Quando Ronaldo mi ha raggiunto, ammetto che mi ha fatto un po’ male, non ero più solo in cima. Ma a quel tempo Cristiano meritava il Pallone d’Oro, io no. Potevo fare molto di più»

E sul premio di quest’anno: «Non ha vinto perché non abbiamo raggiunto l’obiettivo di vincere la Champions League. Quando Cristiano Ronaldo ha ricevuto questo premio è stato perché ha vinto la Champions League da grande protagonista».