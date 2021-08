Messi è atterrato a Parigi: le prime immagini – VIDEO

Lionel Messi comincia la sua avventura al Paris Saint Germain. Dopo aver dato l’addio ufficiale al Barcellona con la conferenza stampa, l’argentino ha trovato l’accordo con il PSG per un biennale da 35 milioni a stagione. Ecco le prime immagini di Messi a Parigi, quella che sarà la sua nuova casa con Mbappé e Neymar.

Il fuoriclasse argentino si è affacciato da una finestra con una maglia con su scritto: «Ici c’est Paris». Ha iniziao la sua avventura al PSG.

Leo Messi with Paris Saint-Germain fans at the airport. Celebration time after official announcement. 🇫🇷🌟 #PSG #Messi pic.twitter.com/4Zu4V6wS7D

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021