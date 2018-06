I supporter del Messico sono andati a festeggiare sotto l’ambasciata della Corea del Sud, la cui Nazionale ha eliminato i tedeschi dal Mondiale

Mentre i tifosi tedeschi piangono la clamorosa eliminazione dal Mondiale per la propria Nazionale, i supporter del Messico festeggiano la qualificazione agli ottavi come secondi nel Gruppo F dietro alla Svezia. Un gruppetto di fan della Tricolor si è recato sotto l’ambasciata della Corea del Sud per far esplodere tutta la loro gioia e dimostrare gratitudine nei confronti degli asiatici, che hanno battuto la Germania per 2 a 0 nonostante fossero già esclusi dalla competizione. Questa è la terza volta consecutiva che i detentori del titolo non superano la fase ai gironi.