Maamma trascina il Messico Under 20 alla vittoria del Mondiale. Ora è in mezzo ai riflettori - Calcio News 24

Othmane Maamma è la nuova grande promessa del calcio marocchino e mondiale. A soli 20 anni, ha guidato il Marocco alla storica vittoria del Mondiale Sub-20, mettendo a segno un gol e ben quattro assist, numeri che lo hanno proiettato sotto i riflettori dei grandi club europei, in particolare il Barcellona.

Il suo impatto nel torneo giovanile è stato devastante. Decisivo con un assist contro la Spagna e autore di un gol acrobatico contro il Brasile, Maamma è stato eletto miglior giocatore del Mondiale Sub-20, conquistando il prestigioso “Golden Ball”.

La sua capacità di essere sia un fine assist-man che un realizzatore nei momenti chiave lo rende un talento emergente di valore inestimabile.Il suo percorso calcistico lo ha portato in Inghilterra prima del Mondiale. Nel luglio 2025, Maamma ha firmato un contratto quadriennale con il Watford, proveniente dal Montpellier francese. Nonostante non abbia ancora debuttato ufficialmente con la squadra inglese, il suo arrivo è stato accolto con entusiasmo, con il club che ha visto in lui un investimento sul futuro: un esterno versatile, giovane e con enorme potenziale.Dopo l’esplosione al Mondiale, il Barcellona si è mosso concretamente, cercando di anticipare la concorrenza e assicurarsi il talento marocchino prima che il suo valore di mercato lieviti ulteriormente. L’eco delle sue prestazioni non si è limitato all’Europa, ma anche in Marocco lo si considera un futuro punto di riferimento per la Nazionale maggiore. Tuttavia, la sua priorità è quella di affermarsi prima al Watford e maturare nel calcio inglese, prima di aspirare a trasferimenti più grandi.Per Maamma, la sfida immediata sarà l’adattamento al ritmo fisico e tattico della Championship. Le sue eccellenti prestazioni a livello giovanile dovranno essere replicate nel calcio professionistico di alto livello. Dalle sue performance al Watford dipenderà l’apertura delle porte per sfide sempre maggiori, inclusa una possibile convocazione nella Nazionale maggiore del Marocco.Se Maamma riuscirà a consolidarsi, combinando la sua ascesa in Europa con un ruolo di primo piano in Nazionale, potrà diventare una figura di spicco a livello globale. Da promessa continentale a realtà mondiale, Othmane Maamma si affaccia a un futuro brillante e pieno di aspettative, con il Barcellona sullo sfondo.

