60 milioni di motivi per pensare alla Champions League: il Milan e Cardinale puntano la Dinamo

L’obiettivo ottavi di finale e i 60 milioni di incasso tra biglietti e passaggio del turno in Champions: Cardinale vuole fare grande il Milan

L’obiettivo ottavi di finale e i 60 milioni di incasso tra biglietti e passaggio del turno in Champions: Cardinale vuole fare grande il Milan.

Contro la Dinamo Zagabria non sarà una sfida semplice ma è il crocevia del futuro nelle coppe europee dei rossoneri. Andare avanti consegnerebbe ancor più prestigio al Milan. Tra le sedici migliori d’Europa dopo diversi anni potrebbe rappresentare anche un buon motivo per Leao di rinnovare con i rossoneri e i soldi incassati dall’eventuale passaggio del turno rappresenterebbero un buon punto di partenza per agevolare la trattativa con il portoghese. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.