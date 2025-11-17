Milan, spunta un nuovo accordo di partnership per i rossoneri! Atteso a breve l’annuncio ufficiale: tutti gli aggiornamenti

Milan, in arrivo una nuova partnership per i rossoneri! L’annuncio ufficiale è atteso a breve: segui tutti gli sviluppi

Il club rossonero continua a consolidare la propria solidità finanziaria e la presenza globale. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il Milan è pronto ad annunciare una nuova partnership di grande rilievo: Enel, leader italiano e tra i maggiori operatori elettrici mondiali, diventerà Premium Partner e Official Energy Partner del Diavolo.

Una strategia di crescita e attrattività internazionale

L’accordo si inserisce nel piano di sviluppo societario, fondamentale per sostenere le ambizioni sportive di Massimiliano Allegri, tecnico vincente, e per garantire al direttore sportivo Igli Tare le risorse necessarie sul mercato. Con questa mossa, il Milan si affianca alle altre big della Serie A: Enel collabora già con Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Napoli, Roma e Torino, confermando il valore del calcio italiano come piattaforma di visibilità internazionale.

La sostituzione di A2A, il cui contratto è scaduto lo scorso 30 giugno, con un marchio di portata globale come Enel, rappresenta un segnale forte della rinnovata attrattività del club e della visione strategica della dirigenza.

Il lancio ufficiale a San Siro

Il debutto della partnership è fissato per il 29 novembre a San Siro, in occasione della sfida di Serie A contro la Lazio. Un evento che non sarà soltanto sportivo, ma anche commerciale: il Milan celebrerà un successo fuori dal campo prima di affrontare la battaglia dei tre punti.

Per Tare, l’arrivo di un partner Premium come Enel consolida la forza economica del club, consentendo una pianificazione a lungo termine e maggiore flessibilità nelle trattative di mercato. Una stabilità finanziaria che costituisce la base su cui Allegri può costruire il progetto di riportare i rossoneri allo Scudetto e al successo europeo.

