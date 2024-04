Milan, Adani: «Pioli un grande allenatore, ecco perché. Su Leao...»

Lele Adani ha parlato del Milan alla Domenica Sportiva su Rai 2. Ecco le sue dichiarazioni, in particolare su Leao e Pioli.

LEAO ED IL MERITO DI PIOLI – «Leao dovrebbe fare sempre molto di più. Do atto di quando fa grandi partite, perché quando le fa, in questa Serie A fa la differenza. Se giocasse il 70% delle partite, in realtà io credo arrivi al 30-40% come prestazione di un certo livello, il Milan avrebbe potuto lottare per lo scudetto con l’Inter. Il Milan ha avuto un sacco di problemi. Pioli si è messo lì, ha lavorato. Secondo me, valutando il Leao ad intermittenza, la bravura di questo allenatore è stata lavorare sul miglior Loftus Cheek mai visto, il miglior Pulisic mai visto, far crescere un giocatore come Reijnders, trovare anche ieri una buona prestazione da Chukwueze».

IL LAVORO DEL GRANDE ALLENATORE – «Questo deve fare un grande allenatore. Allora, anche con degli infortuni e dei problemi, la squadra rimane competitiva. Ha fatto un buon girone in Champions anche se è stata eliminata, sta andando avanti in Europa League e ha superato la Juventus dopo esser stata dietro 7 punti, in due mesi è +6. Questo si chiama lavorare, dentro un quinquennio secondo me clamoroso».