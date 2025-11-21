Milan, Allegri al lavoro per preparare il Derby contro l'Inter. Ecco chi non ci sarà, ma i rossoneri potranno contare su... Le ultime

Milan, il tecnico Max Allegri al lavoro per il Derby contro l’Inter. Gimenez non ci sarà, ma i rossoneri potranno contare su tutti

Il Milan è quasi al completo. Con il rientro degli ultimi nazionali (De Winter, Saelemaekers, Athekame e Bartesaghi), Massimiliano Allegri ha potuto finalmente iniziare a preparare il derby contro l’Inter a pieno regime. L’unico assente certo tra i rossoneri sarà Santiago Gimenez, ancora alle prese con problemi alla caviglia sinistra. Per il resto, tutti disponibili. Ecco l’analisi de La Gazzetta dello Sport di oggi.



Il tecnico livornese ha concentrato il lavoro sulla difesa, consapevole che l’Inter vanta il miglior attacco del campionato. Un’attenzione particolare è stata dedicata ai calci piazzati, punto di forza dei nerazzurri. Nonostante il Milan non abbia ancora subito gol da corner o punizione in stagione, Allegri ha insistito sulla cura dei dettagli, temendo i tiratori Calhanoglu e Dimarco e la batteria di saltatori interisti (Thuram, Bastoni, Lautaro, Carlos Augusto, Bisseck). Il sistema difensivo misto uomo-zona sarà messo alla prova: marcature dedicate per i più pericolosi e presidio di zona per neutralizzare gli inserimenti, come quello di Lautaro sul primo palo.



Altro pericolo nerazzurro sono i cross, con l’Inter prima in Serie A per gol di testa. Il Milan, la squadra che ha subito più traversoni in campionato, dovrà limitare i rifornimenti dalle fasce. Per questo, Allegri sta valutando la scelta sulla sinistra: Bartesaghi, reduce dalle fatiche con l’Under 21, offre fisicità e attenzione, mentre Estupinan, rimasto a Milanello per recuperare la forma, garantisce esperienza e velocità. Senza Dumfries tra gli avversari, l’ecuadoregno potrebbe essere favorito, anche per replicare la tattica utilizzata contro il Napoli: abbassare il laterale sinistro e la mezzala (Rabiot) per svuotare lo spazio alle spalle e favorire gli uno contro uno di Leao.



Nelle ultime sedute, Allegri proverà gli accorgimenti finali e scioglierà il dubbio sulla sinistra, ribadendo ai suoi il mantra: i campionati si vincono non subendo gol, e spesso anche i derby.

