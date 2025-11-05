 Milan, buone notizie per Allegri: quel giocatore ha smaltito l'infortunio e sarà disponibile contro il Parma. Le ultimissime
Connect with us

Milan News

Milan, buone notizie per Allegri: quel giocatore ha smaltito l’infortunio e sarà disponibile contro il Parma. Le ultimissime

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Allegri

Milan, Allegri ha recuperato un giocatore in vista della sfida contro il Parma. Una notizia sicuramente positiva in ottica anche futura.

Arrivano ottime notizie direttamente da Milanello, un segnale di grande fiducia per Massimiliano Allegri in vista del prossimo impegno di campionato.

Il Milan, dopo la seduta di scarico di ieri, ha iniziato a preparare la prossima gara contro il Parma, in programma sabato sera alle 20.45.

Il protagonista della giornata è senza dubbio Christian Pulisic. L’esterno statunitense, assente nelle ultime settimane per un problema muscolare rimediato in Nazionale durante la sosta di ottobre, ha compiuto il passo decisivo verso il recupero. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU MILANEWS24.COM

Related Topics:

Inter News

Vendita San Siro, lo stadio è ufficialmente di Milan ed Inter: la nota ufficiale dopo la firma delle scorse ore

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

on

5 Novembre 2025

By

San Siro
Continue Reading

Milan News

Gimenez Milan, l’attaccante messicano esce allo scoperto: svelati motivi del suo calo di rendimento con la maglia rossonera. I dettagli!

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

5 ore ago

on

5 Novembre 2025

By

Gimenez
Continue Reading