Alvaro Morata è il nome caldissimo per l’attacco rossonero, aspettando le cessioni di Kalinic e Bacca.

La nuova era in casa Milan è cominciata ieri quando è stato nominato il nuovo CdA. La società rossonera, che avrà in Leonardo la figura chiave del mercato, inizierà a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa di Gennaro Gattuso, con Alvaro Morata prima scelta per l’attacco

Lo spagnolo, reduce da una stagione per nulla esaltante al Chelsea con 31 presenze ed 11 reti in Premier League, potrebbe fare ritorno in Italia dopo l’esperienza alla Juventus. I Blues, che hanno pagato Morata 40 milioni di euro dal Real Madrid lo scorso anno, potrebbero dare il via libera all’operazione Milan.

I rossoneri costretti ad aspettare, prima ci sono da cedere Kalinic (Alt. Madrid?) e Bacca(Villareal?) per liberare spazio in attacco e poi sferrare l’attacco ad Alvaro Morata che al Chelsea sarà chiuso da Higuain. Operazione che sarà agevolata dalla cessione al PSG di Leonardo Bonucci che frutterà 35 milioni di euro ed un risparmio di 8 milioni l’anno di ingaggio.

Insomma, parte la nuova era MIlan, targata Scaroni, Leonardo e, soprattutto Gennaro Gattuso. Da qui al termine del calciomercato, il 19 agosto, i rossoneri, forti anche di un budget di 50 milioni garantito da Eliott e le cessioni di Bonucci, Kalinic e Bacca, ma occhio anche a Bertolacci, possono iniziare a valutare le possibili opportunità. Una su tutti, ovviamente, Alvaro Morata.