André Silva, Bertolacci, Montolivo e Zapata non sono stati convocati per la sfida con il Real Madrid. Per tutti è prossima la cessione

Il Milan scenderà in campo domani 11 agosto alle 21 per contendersi il Trofeo Santiago Bernabeu con il Real Madrid. Dalla lista dei convocati per questa prestigiosa competizione estiva arrivano importanti indizi di mercato riguardo i rossoneri, in particolare sul fronte delle cessioni. André Silva infatti non sarà della partita e ciò secondo quanto afferma Sky Sport e un’indizio importante in merito ad una sua prossima cessione. Il portoghese pare sia vicino al Siviglia e avrebbe già dato il suo assenso a trasferirsi in Spagna. Il club andaluso avrebbe proposto al Milan un prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. La distanza tra domanda e offerta è ancora piuttosto ampia ma si prevede che André Silva svolgerà a breve le visite mediche con la sua nuova squadra.

Tra i convocati non figurano nemmeno i nomi di Riccardo Montolivo, Andrea Bertolacci e Cristian Zapata. Il primo è vicino ad accasarsi al Bologna mentre il secondo è vicino ad un ritorno al Genoa. Il difensore colombiano potrebbe seguire l’ex Fiorentina in Emilia o trasferirsi al Cagliari. Di seguito la lista dei convocati di Gattuso per la sfida con il Real Madrid:

PORTIERI: Donnarumma A, Donnarumma G., Plizzari

DIFENSORI: Bellanova, Calabria, Caldara, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Halilovic, Kessie, Locatelli, Mauri, Torrasi

ATTACCANTI: Bacca, Borini, Cutrone, Higuain, Suso.