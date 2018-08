André Silva sparisce dallo store del Milan: Siviglia a un passo – FOTO

André Silva a un passo dal Siviglia: ulteriori conferme dallo store ufficiale del Milan, in cui è sparita la maglia dell’attaccante portoghese. Mistero sulle cifre dell’operazione

Dubbi ormai ce ne sono sempre meno: André Silva è ad un passo dal vestire la maglia del Siviglia. Dopo la cessione di Nikola Kalinic all’Atletico Madrid, il Milan starebbe per perfezionare, proprio in queste ore, la cessione dell’attaccante portoghese ad un altro club spagnolo. A conferma ulteriore di quanto dovrebbe essere ufficializzato magari proprio in giornata, un nuovo dettaglio non proprio di secondo piano: da questa mattina nello store ufficiale rossonero non è più acquistabile la personalizzazione di maglia di André Silva. Sarebbe a dire che per i tifosi che vogliono comprare la maglia da gioco del Milan, non è più possibile scegliere il nome del portoghese ed il suo nuovo numero, il 69, scelto proprio pochissimi giorni fa dopo la cessione del numero 9 al nuovo acquisto Gonzalo Higuain.

Se la vendita di Silva al Siviglia è ormai quasi assodata, restano invece fortissimi dubbi sulle cifre dell’operazione: ieri si parlava di un prestito oneroso con diritto di riscatto a favore degli spagnoli fissato a circa 20 milioni di euro. Stamane invece i giornali spagnoli scrivono di un’operazione a titolo definitivo più o meno per la medesima cifra, che tenendo conto degli ammortamenti del caso non costituirebbe una minus-valenza per il Milan, che aveva pagato Silva un anno fa 22 milioni circa. Quanto riportato dalla stampa iberica tuttavia non sarebbe propriamente esatto: André Silva un anno fa fu pagato al Porto, bonus compresi, circa 34 milioni di euro. Difficile ipotizzare insomma che – dopo un solo anno – i rossoneri accettino di venderlo a molto meno. Staremo a vedere già nelle prossime ore.