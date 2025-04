Milan Atalanta: il Diavolo fa fatica con le grandi e Conceiçao non ha cambiato il trend. La media punti è impietosa!

Milan Atalanta: il Diavolo fatica con le grandi squadre e il tecnico Conceiçao non ha cambiato il trend. La media punti è incredibile

Milan–Atalanta ha significati molto precisi: per i rossoneri è l’ultimo treno per cercare di affacciarsi a un posto in Europa, consci che la strada migliore e più diretta a questo punto è vincere la Coppa Italia; per la Dea significa proteggere il terzo posto, obiettivo coerente col cammino intrapreso fin qui. Oltre alla classifica, o per meglio dire dentro ciò che finora l’ha prodotta, vi sono altri numeri che per il Diavolo costituiscono la vera condanna del torneo fin qui intrapreso. Il Milan negli scontri diretti con le big ha raccolto la miseria di 8 punti in 13 partite per una media punti di 0.62. Un paradosso per una squadra al quale il talento non manca e che, anche per le motivazioni, dovrebbe riuscire a manifestarsi proprio in queste circostanze.

Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, «Con Sergio Conceiçao la situazione scontri diretti non è migliorata. Anzi: i rossoneri, fino ad oggi, non ne hanno vinto nemmeno uno in campionato con l’ex Porto in panchina. Nelle sei partite giocate contro le squadre davanti in classifica, il Milan ha collezionato solo due miseri punti grazie ai pareggi contro l’Inter ad inizio febbraio e contro la Fiorentina due settimane fa. Poi solo ko, anche piuttosto pesanti: il 2-0 di Torino contro la Juventus, l’1-2 di San Siro contro la Lazio e i 2-1 di Bologna e di Napoli. Da questi punteggi dipendono anche gli score dei gol: solo sei segnati, undici quelli subiti».