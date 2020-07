Milan-Atalanta, l’elenco dei 23 convocati di Pioli: Kjaer presente

Milan-Atalanta, Pioli dirama l’elenco dei 23 convocati per la gara di questa sera, c’è anche Kjaer, dopo l’apprensione per un affaticamento

Milan-Atalanta, Pioli dirama l’elenco dei 23 convocati per la gara di questa sera, c’è anche Kjaer, dopo l’apprensione per un affaticamento, come riportato dal calciomercato.com. Tante invece le assenze, dall’infortunato Romagnoli agli squalificati Bennacer e Theo Hernandez.

PORTIERI-Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI- Calabria, Duarte, Gabbia, Kjær, Laxalt.

CENTROCAMPISTI- Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Olzer, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI- Castillejo, Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.