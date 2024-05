Roma De Rossi: «Stanchezza? C’è, ma possiamo superarla con gli stimoli. Ecco cosa chiedo a Dybala»

Le parole di Daniele De Rossi, tecnico della Roma, prima del calcio d’inizio della sfida dei giallorossi contro la Juve

Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Roma–Juve. Di seguito le sue parole.

JUVE, BAYER E ATALANTA – «Abbiamo la fortuna che sono due manifestazioni diverse, due percorsi diversi e non collegati. Sappiamo che la sconfitta con il Bayer non cambia il campionato, cerchiamo di resettare. Ci sono stati pochi giorni, ma capita a tutte le squadre che vanno avanti in Europa. Saremo pronti. I ragazzi li ho visti bene in questi giorni di defaticante e preparazione».

STANCHEZZA – «Pensiamo una partita alla volta. La stanchezza può esserci, cerchiamo di sopperire a questa con gli stimoli. Questa partita conta più per noi che per loro. Giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico. Quando manca un po’ di energia, abbiamo il pubblico che ci sostiene e soprattutto dei ricambi all’altezza. Gestiremo i minuti di chi ha giocato tanto»

COSA CHIEDE A BALDANZI E DYBALA – «Loro hanno grandissima tecnica, sono brillanti, sono bravi tra le linee. Non hanno quella velocità, dovranno dare palla e muoversi. Sempre muoversi, mai stare fermi e cercare sempre la profondità, così daranno pochi punti di riferimento ai difensori della Juve, che se li attacchi lentamente sono veramente forti»