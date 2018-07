Carlos Bacca avrebbe rifiutato un’offerta da 5 milioni di euro a stagione del Trazbonspor nonostante il Milan lo ritenga un esubero

Carlos Bacca è tornato al Milan dal prestito dal Villarreal e nonostante il giocatore sembra sia intenzionato a rimanere in rossonero il club non sarebbe dello stesso avviso. Stando agli ultimi rumors, l’attaccante colombiano avrebbe rifiutato una decisamente interessante offerta dalla Turchia pur di vestire nuovamente la maglia del Milan. Il Tranzbonspor gli avrebbe infatti proposto un contratto da 5 milioni di euro a stagione più 2 milioni di euro al momento della firma. Gennaro Gattuso non ritiene Bacca indispensabile nel suo progetto tecnico nonostante una discreta stagione in Spagna (18 gol e 7 assist in 43 presenze). L’attaccante in questi giorni è stato inoltre minacciato di morte per aver sbagliato uno dei rigori decisivi nella sfida persa con l’Inghilterra, che è costata alla Colombia il passaggio ai quarti.