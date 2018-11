Milan, Bakayoko: «Partita da vincere per restare in zona Champions»

Prima del fischio d’inizio del posticipo serale, Bakayoko è intervenuto ai microfoni di Milan Tv

Prima della sfida contro l’Udinese, Bakayoko è intervenuto ai microfoni di Milan Tv. Il centrocampista francese, complice anche il brutto infortunio di Biglia, giocherà molte partite nelle prossime settimane. «Gattuso ha fiducia in me – ha detto Bakayoko – Per me è fondamentale giocare: mi sento e bene e sento di poter fare ancora meglio». In merito alla partita, invece, ha dichiarato: «È un match importantissimo per noi, da vincere. Abbiamo visto il risultato della Lazio, per noi è fondamentale restare in zona Champions».