Milan-Bakayoko: avanti tutta, resta da superare lo scoglio dell’ingaggio

Leonardo ha ricevuto ieri gli agenti di Bakayoko a Casa Milan: da superare il problema dell’ingaggio che i rossoneri vorrebbero spartire con il Chelsea

Ultime curve prima del rettilineo finale. Tiemouè Bakayoko è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. Ieri i rossoneri insieme agli agenti hanno provato a delineare il futuro del francese. Ieri Casa Milan ha accolto il fratello-manager e l’intermediario della trattativa, Federico Pastorello. Un’ora e un quarto di incontro nel quale si è provato a disegnare il contorno della trattativa prima di arrivare alle definizione finale. L’impianto dell’affare poggia su un prestito con diritto di riscatto e su uno stipendio da spartire con il Chelsea. Dopo l’arrivo in Premier di Bakayoko per 45 milioni, il centrocampista non partirà per un riscatto inferiore ai 35. Ma è sull’ingaggio che c’è il vero grande scoglio. Abramovich gli versa mensilmente 6,5 milioni, cifra considerata fuori portata per il Milan che sta puntando ad abbattere il monte ingaggi. I rossoneri gli verserebbero di meno sul conto corrente ed è per questo motivo che hanno chiesto una mano al Chelsea.

Le impressioni che filtrano sono positive, nonostante manchi l’accordo sul ingaggio del giocatore e sulla cifra del riscatto. L’unico freno rossonero è rispettare i vincoli del Fair Play Finanziario. Ma Gattuso vuole il colpo in mediana dopo aver ristrutturato difesa e attacco. Punta molto su Bakayoko, che con il Monaco aveva incantato mezza Europa mentre con il Chelsea ha offerto prestazioni altalenanti. All’allenatore rossonero il compito di rivitalizzarlo.