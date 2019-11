Il centrocampista del Milan Bennacer ha commentato così in zona mista la sconfitta incassata contro la Lazio – VIDEO

Il Milan esce sconfitto da San Siro per mano della Lazio, vittoriosa grazie alle reti di Ciro Immobile e Joaquin Correa. Il risultato è mancato, ma non la prestazione della squadra, come affermato da Ismael Bennacer.

«Lo spirito era quello giusto, ma abbiamo perso», questo il commento del centrocampista rossonero in zona mista al termine della sfida.