Milan, Berlusconi: «Auguri alla società, speriamo di tornare a vincere»

Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, non risponde dopo le punzecchiate di Paolo Maldini: le parole del Cavaliere

Silvio Berlusconi non replica alle dichiarazioni di Paolo Maldini: l’ex presidente del Milan ha invece fatto l’in bocca al lupo ai rossoneri per la stagione. Ecco le parole dell’ex patron a Quarta Repubblica (Retequattro).

«Il Milan è la squadra del cuore, ovviamente in questo momento non passa una fase molto felice e quindi faccio al Milan tutti gli auguri più affettuosi affinché questa fase possa finire presto e possa ritornare a vincere come nei 30 anni della nostra gestione».