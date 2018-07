Andrea Bertolacci è tornato al Milan dal prestito al Genoa. Il giocatore ha stupito Gattuso, che avrebbe quindi chiesto alla società di non cederlo

L’esperienza di Andrea Bertolacci al Milan non è stata particolarmente felice anche per una serie di infortuni che ne hanno condizionato le prestazioni. Il centrocampista ha giocato appena 18 partite nella sua ultima stagione in rossonero ma con la maglia del Genoa è sembrato essersi ritrovato. In Liguria ha chiuso il 2018 con 1 gol e 1 assist in 34 presenze ma non verrà riscattato dal club rossoblu. Bertolacci è quindi tornato al Milan e molti si aspettavano che sarebbe stato trattato come un esubero. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’allenatore Gennaro Gattuso è però rimasto stupito dalla voglia di riscatto di Bertolacci e ora l’intenzione sarebbe quello di non cedere il giocatore.

Ora non resta che aspettare per sapere se l’ex Genoa sarà convinto dal progetto della nuova proprietà, che sta trattando per il ritorno di Leonardo e Maldini, o se chiederà di essere venduto.