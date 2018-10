Nella partita di Europa League contro il Betis Siviglia, Castillejo ha disputato un’ottima partita, cogliendo un palo e servendo l’assist per Cutrone

Al 73‘ Castillejo si è reso protagonista di un bellissimo tiro dalla distanza. Con il suo mancino, infatti, ha messo paura alla retroguardia del Betis, ma sfortunatamente per l’esterno rossonero il tiro si è infranto sul palo alla sinistra dell’estremo difensore. Quel tiro è stata una delle poche occasioni nitide, create dal Milan fin qui: i rossoneri, infatti, nonostante lo striscione apparso in Curva Sud, che esortava i giocatori a dare tutto per la maglia, non sono mai stati veramente in partita. Castillejo, invece, sta giocando un’ottima gara e all’82’ ha fornito anche l’assist dell’1-2 per Cutrone.