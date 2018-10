Dopo la brutta sconfitta nel derby la Curva Sud del Milan ha esposto uno striscione per spronare i giocatori a impegnarsi maggiormente

I tifosi del Milan hanno ancora negli occhi la brutta prestazione offerta durante il derby con l’Inter e per questo motivo, durante la partita di Europa League contro il Betis Siviglia, hanno esposto uno striscione che non lascia spazio all’immaginazione. «Per questa maglia fino alla fine deve essere battaglia», queste le parole apparse in Curva Sud. Gli ultras rossoneri, infatti, vogliono vedere un Milan totalmente diverso rispetto all’uscita di campionato, dove gli uomini di Gattuso non sono mai stati in partita.