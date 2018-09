Biglia ha confermato che l’obiettivo primario è riportare il Milan in Champions League e lascia aperta la porta al rinnovo in rossonero

Lucas Biglia ha parlato a margine dell’inaugurazione del ristorante Casa Milan Bistrot Fourghetti. All’evento erano presenti anche il tecnico Gennaro Gattuso e i compagni di squadra Pepe Reina, Fabio Borini e Tiemoue Bakayoko. L’argentino ha voluto fissare gli obiettivi per questa stagione, sia quelli di squadra sia quelli personali. «Dobbiamo guardare a noi stessi, alzare l’asticella e pensare alla Champions. La squadra sta giocando bene, ma dobbiamo migliorare sotto diversi aspetti. Siamo una squadra giovane, ma c’è entusiasmo e tanti giocatori di qualità», sono le parole del regista rossonero riportate da Il Messaggero.

«Insostituibile? Non lo so, ma devo ringraziare Gattuso e lo staff per il sostegno, vengo da mesi duri anche per l’infortunio. – ha proseguito Biglia – Devo ancora crescere, mi mancano partite e ritmo. Mi alleno al massimo per ritrovarmi al meglio. Rinnovo? Vorrei rinnovare, qui mi trovo bene». L’argentino ha poi concluso con un commento sulla inedita colonia argentina in rossonero e sulla prossima sfida col Cagliari alla Sardegna Arena:«Milan degli argentini? No, è il Milan di Gattuso. Gonzalo è felice, speriamo si sblocchi presto. La testa di tutti è al Cagliari, è una squadra tosta, troveremo difficoltà, ma dobbiamo portare punti a casa per proseguire la nostra risalita». Con i rossoblu molto probabilmente non sarà della partita Patrick Cutrone. L’attaccante ha subito un infortunio con l’Under 21 ma dai referti medici non risultano lesioni.