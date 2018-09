Infortunio Cutrone: l’attaccante rossonero è uscito a metà del primo tempo nella sfida tra Italia e Albania di Under 21

Brutta tegola per il Milan. Patrick Cutrone è uscito a metà primo tempo per un problema alla caviglia destra (leggero trauma distorsivo) durante la partita tra Italia-Albania di Under 21. Il giocatore ha abbandonato il campo zoppicando vistosamente, sostituito da Cerri. Una volta accomodatosi in panchina la caviglia dell’attaccante è stata immediatamente immobilizzata con del ghiaccio per evitare ulteriori danni. Nei prossimi giorni verranno fatti esami approfonditi per valutare l’entità dell’infortunio. Gattuso e tutto il Milan tengono il fiato sospeso.