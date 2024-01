VOTI&STATS – Milan Bologna: Thiago Motta meglio di Pioli, ma...

Ecco i voti e le statistiche dopo il match di Serie A tra Milan e Bologna, con elogi e critiche tra Thiago Motta e Pioli

Non si può certo dire che Milan–Bologna non abbia divertito, almeno il pubblico neutrale. Perché quello che parteggia per il Diavolo sarà stato certamente deluso dall’avere visto sfumare la vittoria nei minuti di recupero, oltre che essere rimasto colpito dall’avere buttato via ben due rigori: uno parato da Skorpuski su tiro di Giroud, l’altro messo sul palo ad opera di Theo Hernandez. Quanto al tifoso rossoblu, il vantaggio di Zirkzee ha regalato l’idea dell’impresa, che avrebbe proiettato definitivamente la squadra su orizzonti europei.

Gli Expected Goals traducono ancora di più la spettacolarità della sfida, avendo maturato un indice più alto di quanto abbia poi tradotto il risultato finale: 3.34 vs 2.14. Il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport convergono sul voto da attribuire ai due allenatori. Meglio quello ospite e nessuno dei due da innalzare sull’altare.

STEFANO PIOLI – voto 6. Il Corriere della Sera sottolinea il peso del passo falso: «Dopo 4 successi, fallisce l’occasione di accorciare sulla Juve». La Gazzetta dello Sport si sofferma sui limiti della prestazione: «Ha ragione a martellare i suoi chiedendo continuità nei 90 minuti: ancora una volta, punti persi quando il Milan pare in controllo».

THIAGO MOTTA – voto 6,5. Il quotidiano generalista sottolinea gli aspetti salienti della condotta sua e della squadra: «Furibondo per il primo rigore assegnato, viene espulso ma per larghi tratti il Bologna fa la partita». Per la testata sportiva i meriti sono evidenti: «Il piano: un Bologna alla Zirkzee, movimenti indecifrabili e concretezza in transizione. Quando il Milan è venuto fuori, ecco il cuore». Il migliore in campo, per entrambi, è un giocatore del Milan.

LOFTUS-CHEEK – voto 7,5. Nessun dubbio sulla prestazione del centrocampista rossonero. La Rosea ricorda che «Pioli gli aveva pronosticato la doppia cifra: siamo a metà strada. Dominante e decisivo. Se tenesse sempre questo ritmo…». Il Corriere lo descrive così: «Fisicità e prepotenza sfruttate al massimo capitalizzando una doppietta».