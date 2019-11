Milan, Bonaventura: «Champions? Dobbiamo fare qualcosa di straordinario»

Jack Bonaventura, protagonista del Milan nel match contro il Napoli, ha spiegato che sarà dura qualificarsi per le competizioni europee

Giacomo “Jack” Bonaventura crede ancora nella qualificazione del Milan in Champions League. Ecco le parole del centrocampista rossonero nell’intervista rilasciata a Milan TV.

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE DI BONAVENTURA A MILAN TV

«La classifica non bella, prima ci mettiamo in un’altra posizione poi ragioniamo su altro. La classifica è davvero appesa giustamente a Milanello. Dobbiamo renderci conto che è brutta. Da qui alla fine per qualificarci in Europa dobbiamo fare qualcosa di straordinario».