Milan, Bonera: «Non potevo rifiutare questa chiamata, sono troppo legato a questi colori»

Milan, l’ex rossonero Bonera ha rilasciato una lunga intervista in cui parla della situazione attuale della squadra e non solo

Non ha potuto rifiutare la chiamata quando è arrivata. Daniele Bonera è troppo legato ad i colori del Milan ed è lui stesso a confessarlo in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

«La scelta di tornare è dovuta semplicemente dalla parola ‘Milan’. È stato difficile rifiutare. Sono troppo legato a questi colori. Bisogna migliorare ancora. Alzare il livello di attenzione anche nel finale. Inoltre, in pochi mesi sono arrivati due allenatori con metodi diversi. Giampaolo chiedeva più gioco e possesso palla, mentre Pioli pensa più alla pratica e alla cura del piazzamento dell’avversario».

CLASSIFICA – «La classifica ci preoccupa sino ad un certo punto. Siamo una squadra molto giovane e secondo me con pazienza, lavoro e tempo torneremo in alto. I ragazzi si impegnano molto pur di migliorare. È ovvio che i risultati non stanno arrivando ma con una base di lavoro solida, la squadra farà il salto di qualità».

GIOCATORI – «Penso proprio che Pepe Reina sia l’esempio da seguire. Umiltà, sacrificio, spogliatoio e tanto lavoro: qualità che trasmette ogni giorno anche ai suoi compagni. Donnarumma? Da tifoso e innamorato del Milan, spero resti qui a Milanello ma ha anche uno staff e famiglia che lo consigliano».