Milan, Brahim Diaz: «Legame fenomenale con Ibrahimovic»

Brahim Diaz ha parlato della sua esperienza al Milan e del legame con Zlatan Ibrahimovic

Intervistato da Radio Marca, Brahim Díaz, giocatore del Milan in prestito dal Real Madrid, ha parlato della propria esperienza in rossonero partendo dal proprio rapporto con Ibrahimovic: «Sta andando tutto abbastanza bene per il Milan. Il legame con Zlatan Ibrahimovic è fenomenale, pretende sempre il massimo e tira fuori il meglio di te. Averlo nello spogliatoio è un onore».

ULTIMA PARTITA – «L’altro giorno a Firenze ho potuto dare una mano con un gol, un po’ da ‘mascalzone’ e ‘rapace d’area’ come dice mio padre».

SERIE A – «Raggiungere l’Inter? Dobbiamo concentrarci su noi stessi, la squadra deve vincere le restanti partite».

CRISTIANO RONALDO – «È una leggenda e continua a segnare gol».

SUL RITORNO DEL MILAN – «Si potrebbe dire. Abbiamo una squadra che unisce giovani e giocatori di esperienza. Continuiamo così per raggiungere obiettivi e lottare per la Serie A».