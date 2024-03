Milan, in estate inizierà la caccia alla seconda stella

Milan, l’obiettivo della dirigenza è costruire in estate un gruppo competitivo per dare la caccia alla seconda stella

Il Milan ha un obiettivo chiaro per la prossima stagione: costruire una rosa il più competitiva possibile e andare a caccia della seconda stella. E per farlo avrebbe studiato un piano ad hoc da realizzare nella prossima finestra di mercato.

In generale il club rossonero conta di avere a disposizione un budget di 130 milioni di euro: 50 derivanti dalla qualificazione alla prossima Champions, 40 dal riscatto dei calciatori in prestito (su tutti Saelemaekers, De Ketelaere e Maldini) e altri 40 potenziali dal percorso in Europa League.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM