Caldara è arrivato alla clinica della “Madonnina” per sostenere le visite mediche, ore 12.38

Pochi minuti fa Mattia Caldara ha raggiunto Gonzalo Higuain alla clinica Madonnina per sostenere le visite mediche. Il difensore è stato accolto da cori e da un entusiasmo travolgente da parte dei tifosi rossoneri.

Ieri sera è toccato a Gonzalo Higuain fare il suo sbarco a Milano. Oggi è il turno di Mattia Caldara. Inizialmente atteso alle 9 e 30 a Malpensa, il suo volo direttamente da Atlanta è atterrato intorno alle 11 e 15. Ora il difensore si dirigerà subito verso la casa di cura ‘La Madonnina’ per svolgere le visite mediche. Atterrato a Milano il difensore ha risposto alle domande dei cronisti presenti: «Sono contento di essere qui. Ho parlato con Gattuso. Il numero di maglia? Ci devo ancora pensare». Poche ma significative parole per il difensore che si appresta a compiere tutto l’iter burocratico che lo porterà a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. E’ lui il secondo arrivo in casa rossonera dopo Higuain nell’ambito del maxi scambio che ha portato Bonucci alla Juventus.