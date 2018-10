Smaltiti i problemi di pubalgia, Caldara è finalmente pronto al rientro: Gattuso ha una nuova pedina per blindare la difesa

Il momento di Caldara potrebbe finalmente essere arrivato: il difensore centrale, infatti, si è ristabilito dopo i problemi di pubalgia che lo hanno tenuto lontano dai campi per circa 1 mese, perdendo 6 partite. Fin qui, l’avventura in rossonero non è stata delle più felici, visto che il difensore, acquistato dalla Juventus, ha solamente giocato 1 partita di Europa League. 90 minuti contro il Dudelange in cui il 24enne si è comportato discretamente in copertura, ma con qualche piccola sbavatura in impostazione.

Il tecnico Gattuso, nella conferenza pre partita per Milan-Betis Siviglia, ha rivelato che il numero 33 rossonero ci sarà: «Non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, quindi non so se partirà dall’inizio». Averlo nuovamente a disposizione è comunque un’ottima notizia per l’allenatore rossonero: l’infortunio, infatti, lo ha bloccato in un momento della stagione importante. Caldara è reduce da tante stagioni giocate da difensore centrale in una retroguardia a 3: nell’Atalanta di Gasperini si è ritagliato questo ruolo, dove ha fatto vedere il meglio di sé, tanto da convincere la Juventus a comprarlo. Lo stop forzato, dunque, gli ha fatto perdere numerosi allenamenti che sarebbero stati utili per imparare i meccanismi della difesa a 4.

Caldara, che con Romagnoli è destinato a guidare la retroguardia milanista e della Nazionale per i prossimi 10 anni, rientra in una fase della stagione complicata per il Milan. I rossoneri, infatti, incassano gol da 14 partite consecutive, considerando anche la stagione precedente, e Donnarumma ha già raccolto il pallone in rete 11 volte. Caldara, quindi, vuole conquistarsi un posto da titolare e aiutare Romagnoli e compagni a mantenere la porta finalmente inviolata.