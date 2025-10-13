Milan, emergenza in vista della Fiorentina: Allegri valuta una novità. L’indiscrezione

Milan, emergenza sulla fascia destra: Saelemaekers ko, Allegri studia le alternative. E c’è una idea che potrebbe rivoluzionare i rossoneri

Brutte notizie per il Milan in vista della prossima gara di campionato contro la Fiorentina, in programma domenica sera alle 20.45 a San Siro. L’infortunio di Alexis Saelemaekers rischia di complicare non poco i piani tattici di Massimiliano Allegri, costringendo il tecnico rossonero a rivedere l’assetto della squadra proprio in un momento delicato della stagione. L’esterno belga ha riportato un problema muscolare al flessore della gamba destra, e oggi sarà una giornata cruciale per capire l’entità del guaio fisico e i tempi di recupero. Tuttavia, la sua presenza contro i viola appare già impossibile.

Il Milan dovrà quindi individuare un sostituto affidabile per la fascia destra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la soluzione più naturale sarebbe Zachary Athekame, giovane esterno svizzero che finora ha collezionato solo pochi spezzoni di gara. Athekame, dopo aver giocato con l’Under 21 svizzera contro l’Islanda, è stato convocato anche nella nazionale maggiore per la sfida contro la Slovenia, segno di una crescita importante. Il dubbio è se Allegri lo ritenga già pronto per una maglia da titolare in un match di tale importanza.

Se il tecnico del Milan decidesse di puntare su di lui, potrebbe mantenere il consueto 3-5-2, evitando così modifiche strutturali al resto della formazione. Ma se Athekame non dovesse essere considerato pronto, le alternative comporterebbero inevitabilmente un cambio di modulo.

La prima opzione è il passaggio al 4-4-2 (o 4-4-1-1), con Christian Pulisic adattato sulla fascia destra e Ruben Loftus-Cheek spostato più avanti, alle spalle della punta centrale. Un’altra possibilità è quella del 4-3-3, schema che permetterebbe di rilanciare Rafael Leao nel suo ruolo naturale di esterno sinistro, restituendo al Milan maggiore spinta e profondità sulle corsie laterali.

I prossimi allenamenti, tra mercoledì e sabato, saranno fondamentali per chiarire le scelte di Allegri e valutare le condizioni del gruppo. Dopo gli impegni internazionali, infatti, il tecnico dovrà fare i conti anche con la stanchezza di diversi titolari.

L'obiettivo del Milan è non perdere ritmo e continuità proprio quando il calendario si fa più impegnativo. L'assenza di Saelemaekers rappresenta una grana non da poco, ma la profondità della rosa rossonera offre ad Allegri più di una soluzione per mantenere equilibrio e competitività in vista del delicato confronto con la Fiorentina.