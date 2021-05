Milan, ecco cosa non è andato. Un dato smaschera Pioli

Il Milan rincorre la Champions League ma dopo il pareggio casalingo di ieri con il Cagliari le cose si mettono male. Il dato che fa pensare

Al Milan di Pioli si può dire ben poco. Un grande 2020, un buon 2021 con il primo posto che ha retto fino a fine febbraio, poi un prevedibile ridimensionamento dopo la sconfitta nel derby.

Come riporta OptaPaolo un dato fa capire dove forse è mancata la squadra di Pioli nella stagione 2020-2021. Il dato è lampante: i rossoneri hanno guadagnato solo 30 punti nelle gare in casa in questo campionato. Mai così male da quando il campionato è a 20 squadre. E allora, non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League, i tifosi saprebbero dove recriminare.