Milan, centrocampisti fantasma: Montolivo, Bertolacci e Mauri

Milan, Montolivo Bertolacci e Mauri hanno collezionato, in totale, solo 143 minuti in campo, tutti dell’ex Parma: in estate andranno via

Il Milan dovrà attuare una rivoluzione a centrocampo, confermando Bakayoko, salutando Biglia e ritrovando finalmente Bonaventura. Con l’innesto a pieno regime di Paquetà serviranno quindi dei ricambi all’altezza dei titolari.

Proprio in quest’ottica i rossoneri saluteranno gli esuberi che in questa stagione non sono mai scesi in campo. Infatti Mauri ha collezionato solo 143 minuti, mente Bertolacci e Montolivo non sono mai apparsi sul rettangolo di gioco. Il Milan li lascerà andare in estate, scrollandosi dalle casse circa 10 milioni di ingaggi.