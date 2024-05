Milan, Biasin si SBILANCIA sul nuovo allenatore: «Uno su tutti ha le caratteristiche ideali, a differenza degli altri»

Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato di chi secondo lui sarebbe il profilo perfetto per allenatore il Milan

Fabrizio Biasin è intervenuto per parlare del nuovo allenatore del Milan, spiegando come Conceição rappresenti il profilo perfetto per i rossoneri.

PAROLE – «Conceição sembra avere tutte le caratteristiche ideali per essere l’eletto: internazionale, bravo a imbastire progetti a lunga scadenza, capace di valorizzare le risorse e, in qualche modo, “italiano”. Gli altri? Tutti, chi più chi meno, hanno controindicazioni: De Zerbi ha una clausola che spaventa, Lopetegui è finito nell’umido per sommossa popolare, Fonseca appare un’alternativa credibile ma neanche troppo, Van Bommel idem con patate. E Allegri? Pare che si sia proposto e non si stato rispedito del tutto al mittente, ma certo sorprenderebbe assai (anche solo per i rapporti con Ibra). C’è fretta? No, anche se un dubbio rimane e lo traduciamo con una domanda: chi sceglie l’allenatore al Milan? Ibra o Furlani? La risposta “entrambi” è legittima, ma pericolosa. Se così fosse, a decisione presa uno dei due si farebbe andar bene il nome selezionato dall’altro, con pericolose conseguenze sul lungo periodo».