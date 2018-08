Milan, i convocati di Gattuso per il Napoli: c’è Calabria

I convocati di Gennaro Gattuso per Napoli-Milan, anticipo della prima giornata di campionato di Serie A Tim 2018/2019

Il Milan si prepara all’esordio in campionato: ad attendere i rossoneri per la seconda giornata di campionato ci sarà il Napoli di Carlo Ancelotti, vittorioso alla prima 2-1 in rimonta sulla Lazio. Gennaro Gattuso ha diramato quest’oggi la lista dei 23 convocati che prenderanno parte alla gara del San Paolo, in programma domani sera alle 20.30. Il tecnico Campione del Mondo ritrova Calabria – anche se non al meglio – mentre dovrà fare a meno di Calhanoglu, fuori per squalifica.

Questo l’elenco completo: PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina; DIFENSORI: Abate, Calabria, Caldara, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic; CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Bonaventura, Kessie, Mauri;

ATTACCANTI: Borini, Castillejo, Cutrone, Halilovic, Higuain, Suso.